Si cappotta con l’auto, ne danneggia altre tre e scappa a piedi

Nottata brava in via Zamboni a Verona: si cappotta con l’auto, ne danneggia tre in sosta e scappa a piedi. Ma c’è un problema.

Nottata brava quella tra lunedì 28 e martedì 29 per il conducente della Volkswagen Up che poco dopo l’una, in via Zamboni a Verona, dopo aver perso il controllo dell’auto ed essersi capottato danneggiano ben tre veicoli parcheggiati, è uscito dall’abitacolo e se n’è andato a piedi come se nulla fosse.

Il problema, per lui, è che nella sua auto era presente anche la proprietaria del veicolo, che è uscita anche lei incolume ma che ora dovrà fornire alla polizia locale l’identità del fuggitivo, per evitare pesantissime sanzioni.