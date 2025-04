Appello del magnifico rettore dell’università di Verona per Irene Garaita Gangarossa, la studentessa ferita in un grave incidente.

Anche l’università di Verona partecipa alla raccolta fondi in favore della studentessa Irene Garaita Gangarossa, coinvolta in un grave incidente stradale nel gennaio scorso.

Nella seduta del Senato accademico di oggi il magnifico rettore Pier Francesco Nocini ha lanciato un appello alla comunità dell’università di Verona e alla città per la ragazza. Irene, classe 2005, originaria di Bilbao in Spagna e iscritta al secondo anno del corso di infermieristica dell’università di Verona, l’11 gennaio era stata coinvolta in un incidente stradale mentre era diretta ad Andalo con altri universitari. Da subito le sue condizioni si erano rivelate gravi. Dopo una lunga degenza nell’ospedale Santa Chiara di Trento è stata di recente trasferita nella struttura riabilitativa Villa Rosa di Pergine Valsugana.

L’appello del magnifico rettore.

“Sin da subito abbiamo seguito da vicino la vicenda della nostra studentessa – afferma il magnifico rettore Pier Francesco Nocini – grazie anche alla presenza nell’ospedale trentino del professor Lorenzo Trevisiol, già docente dell’università di Verona, oggi preside della Scuola di Medicina di Trento. Nei giorni scorsi abbiamo saputo che le infermiere della struttura riabilitativa in cui è ora accolta hanno avviato una raccolta fondi per Irene e per dare supporto alla famiglia che si è trasferita da Bilbao lasciando tutto per starle accanto. Per questo chiedo alla comunità dell’università di Verona di aderire alla raccolta fondi per fare sentire loro la nostra vicinanza e dare un aiuto concreto attraverso la piattaforma Gofoundme nella pagina “La cura silenziosa: esserci per Irene”.

“Voglio estendere l’invito – continua Nocini – anche alle cittadine e ai cittadini di Verona, città che la nostra studentessa, originaria della Spagna, aveva scelto per trascorrere il suo periodo di studi universitari internazionali. Sono certo che con un piccolo gesto la comunità universitaria e quella cittadina potranno sostenere Irene e i suoi famigliari nel difficile percorso che stanno affrontando”.

Per contribuire alla raccolta fondi è necessario collegarsi alla piattaforma online Gofoundme all’indirizzo https://www.gofundme.com/f/la-cura-silenziosa-esserci-per-irene

L’iniziativa, promossa dalla infermiere di Villa Rosa, è coordinata per l’università di Verona da Felice Gambin, delegato del rettore all’Internazionalizzazione in contatto con la struttura ospedaliera.