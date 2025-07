Il cantiere di viale Piave dal 9 luglio si sposta che nella rotatoria sotto il cavalcavia: ecco come cambia la viabilità.

Lavori in viale Piave, il cantiere da mercoledì prossimo 9 luglio, salvo imprevisti, si sposterà anche nella rotatoria sottostante il cavalcavia che non sarà percorribile fino ai primi giorni di settembre.

“Ricordiamo che si tratta di un’opera che risale agli Settanta e che non è mai stata oggetto di interventi strutturali. Siamo nella seconda fase del cantiere – dichiara l’assessore alle Strade, Federico Benini – che sta procedendo spedito come da cronoprogramma. La consegna dei lavori è prevista tra febbraio e marzo del 2026. Questo cambio di viabilità comporterà qualche disagio per i cittadini che provengono da Santa Lucia diretti al centro città, cui chiediamo di portare pazienza in questi due mesi. Abbiamo scelto questo periodo perché è il meno trafficato, dato che le scuole sono chiuse”.

Rimangono transitabili le due strade tangenti al rondò: quella che arriva da via Tombetta diretta su viale Piave in direzione centro città e la corsia di viale Piave che si innesta su Stradone Santa Lucia, in direzione Golosine.