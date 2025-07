Un 37enne è stato arrestato per spaccio dopo essere stato sorpreso alle Golosine con eroina e cocaina sotto la sella della bici.

Nel pomeriggio di ieri, martedì 1 luglio, i carabinieri di Verona hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio un 37enne di nazionalità marocchina, già noto alle forze dell’ordine.

Nel corso del servizio, effettuato nella zona delle Golosine, i carabinieri hanno adocchiato il 37enne che, alla loro vista, gettava a terra la bicicletta e iniziava a scappare. Chiaramente, dato l’atteggiamento assunto dall’uomo, i militari si sono subito lanciati al suo inseguimento, fermandolo un centinaio di metri più avanti.

La droga sotto la sella.

Recuperata la sua bicicletta, hanno dato il via a una approfondita perquisizione e, sotto la sella della bici che l’uomo aveva tentato di abbandonare, magari pensando non venisse poi controllata, i militari hanno trovato un involucro con all’interno nascoste 26 dosi di eroina, per un totale di 13,5 grammi, e 8 dosi di cocaina, per un totale di 2,3 grammi.

La droga, già confezionata e pronta per essere spacciata, insieme alla somma in contanti di 515 euro, ritenuta provento delle precedenti cessioni di droga, ha fatto scattare l’arresto dell’uomo in flagranza di reato; informata la Procura della Repubblica di Verona, l’uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Arma di via S. D’Acquisto.

Nella mattinata odierna, concluse le formalità di rito, il 37enne su disposizione della suddetta autorità giudiziaria è stato condotto innanzi al Giudice del Tribunale di Verona il quale ha convalidato l’arresto, applicata la misura cautelare della presentazione alla P.G. e rinviato il processo a settembre 2025.