In fase di realizzazione, tra via Carlo Alberto dalla Chiesa e salita Santa Lucia, a Verona, una nuova area di parcheggio pubblico gratuito.

In fase di realizzazione, tra via Carlo Alberto dalla Chiesa e salita Santa Lucia, a Verona, una nuova ampia area di parcheggio pubblico gratuito e uno spazio verde, con illuminazione e ciclopedonale di collegamento alla già esistente ciclabile ‘La vecchia ferrovia’. Un intervento effettuato su area comunale, atteso da tempo dai residenti della zona, realizzato dall’amministrazione – assessorato Strade e Giardini, per un costo complessivo di 150 mila euro, che sarà ultimato entro l’autunno di quest’anno.

“Lavori di cui il quartiere sentiva veramente il bisogno – sottolinea l’assessore alle Strade e Giardini Federico Benini, che questa mattina si è recato in sopralluogo al cantiere –. L’area è infatti densamente abitata, con un’alta concentrazione di residenziale ma anche di scuole, ma priva di punti di sosta. I lavori porteranno alla realizzazione di 44 nuovi posti auto, alla piantumazione di circa 20 nuove alberature e alla riqualificazione di un’area verde di oltre 4 mila metri quadri, su cui sarà posta una adeguata illuminazione e realizzata una ciclopedonale per il passaggio di pedoni e bici, che si collegherà all’esistente in un percorso armonico e sicuro”.

Programma lavori – Parcheggio.

Sulla parte destinata a parcheggio è in corso la prima fase di preparazione del piano di fondazione, per la realizzazione della rete di raccolta delle acque bianche e della rete di pubblica illuminazione. La finitura di superficie sarà in parte di bitume e in parte in piastre grigliate riempite di terra vegetale naturale per la formazione del tappeto erboso drenante.

I 44 nuovi posti auto saranno corredati da due filari alberati, per un totale di circa una ventina di piante, che implementeranno le alberature presenti e alcuni degli alberi che, risultati ammalorati, sono stati eliminati.

Area verde.

L’ampia superficie esistente sarà riqualificata, con l’installazione di adeguata illuminazione, il posizionamento di elementi di arredo e la creazione di percorsi pedonali di attraversamento del parco.

“Un’opera attesa da tanto tempo che la nostra amministrazione è riuscita a realizzare – precisa il consigliere Francesco Casella –. Per la Circoscrizione 4^ in arrivo a breve anche la riapertura dell’anagrafe, il nuovo viale del cimitero e il rifacimento della staccionata lungo la ciclabile”. Il consigliere Lorenzo Didonè precisa infatti che è dal 2007 che il parcheggio è stato richiesto. “Dopo molti anni questa Amministrazione fa finalmente una nuova opera pubblica nel nostro quartiere”.

Il consigliere Fabio Segattini evidenzia: “L’aumento delle alberature che passano da 6 a una ventina di nuovi alberi, con la sistemazione di un’area verde che viene finalmente resa fruibile”.