Povegliano dice “no” alla violenza sulle donne: sostituita la targa vandalizzata

Povegliano dice “no” alla violenza sulle donne: eventi e azioni per un futuro senza paura.

Povegliano dice “no”: per il 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune ribadisce il proprio impegno, e per prima cosa sostituisce la targa vandalizzata. Contro “ogni forma di violenza, patriarcato e disuguaglianza“.

Tra le iniziative di quest’anno spicca un evento altamente simbolico: sabato 23 novembre alle 10 in piazza IV Novembre. Verrà sostituita la targa antiviolenza vandalizzata di recente. Il messaggio “No alla violenza sulle donne” era stato deturpato, trasformandolo in un aberrante “sì“. Questo atto è stato subito denunciato, e l’amministrazione Comunale ha reagito con fermezza, rilanciando un messaggio più forte.

“La nostra comunità non si lascia intimidire – afferma la sindaca Roberta Tedeschi –. Continueremo a lavorare per una società più equa, contrastando il patriarcato e promuovendo la cultura delle pari opportunità”.

La nuova targa, con il numero antiviolenza 1522, sarà inaugurata durante una cerimonia con lettura dei nomi delle donne vittime di violenza nel 2024 e da un flash mob con Zumba Project e Laboratoria 45.

Per tutto novembre, Villa Balladoro sarà illuminata di rosso, simbolo di solidarietà e speranza per un futuro libero dalla violenza.

Calendario degli eventi.

Mercoledì 20 novembre, ore 20:30. Reading Party. Alla biblioteca comunale, letture dedicate alla violenza di genere, organizzate dal Comitato Biblioteca.

Giovedì 21 novembre, ore 20:45. Conferenza: “Dov’è l’uomo nella questione di genere?” nella sala cerimonie di Villa Balladoro, con la relatrice Sara Porreca.

Lunedì 25 novembre, ore 12. Inaugurazione della panchina rossa al Parco Margherita Hack in via Montalcini, con la partecipazione degli studenti delle scuole “A. Manzoni”.

L’impegno per il futuro.

Oltre agli eventi, il Comune porta avanti progetti educativi come “PA.Ri contro gli stereotipi di genere”, che coinvolgerà le scuole primarie e secondarie, e collabora con lo Sportello del Telefono Rosa per sostenere le vittime di violenza.