Tosi: “Io candidato presidente in Veneto? Sarei in grado di vincere”

L’ex sindaco di Verona Flavio Tosi accende lo scontro nel centro destra in vista delle elezioni regionali.

Proprio mentre Luca Zaia torna a tuonare contro i candidati decisi a Roma e piovuti dall’alto, e non esclude una corsa solitaria della Lega alle prossime regionali, magari affiancata da una civica dello stesso Zaia, è l’ex sindaco di Verona, e ora europarlamentare di Forza Italia, Flavio Tosi a infiammare ancora di più lo scontro nel centro destra in vista delle regionali ormai prossima.

“Se il candidato in Veneto sarà espresso da Forza Italia sarò io, lo ha detto Tajani – ha detto Tosi a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora -. Ed è molto improbabile che il candidato sarà della Lega. Se dovessi essere io sarei in grado di vincere? Io sono ancora benvoluto e stimato e in Veneto non ha mai vinto il centro sinistra, quindi…”.