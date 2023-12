All’ospedale Pederzoli di Peschiera sono già mille i bambini nati nel corso del 2023.

L’anno era cominciato alla grande, era stata infatti Sara la prima nata del 2023, alle 0.00 del primo gennaio in punto: e ora l’ospedale Pederzoli di Peschiera ha tagliato il traguardo dei mille nati nel corso dell’anno. “Una gioia immensa non soltanto per i genitori e i familiari del nascituro ma anche per tutto lo staff del nostro reparto di Ostetricia e Ginecologia!”, fa sapere lo staff della clinica, celebrando il millesimo nato.

Senza contare, naturalmente, che alla fine dell’anno manca ancora qualche giorno. Quello di Peschiera, lo ricordiamo è un ospedale privato, accreditato e convenzionato con la Regione Veneto, e inserito nella rete ospedaliera veneta del Servizio Sanitario Nazionale.