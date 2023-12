I Tre Bicchieri Gambero Rosso per due vini della Valpolicella

Tre Bicchieri Gambero Rosso per la Famiglia Castagnedi con l’Amarone Campo dei Gigli e per il Valpolicella classico superiore dell’Azienda agricola Rubinelli Vajol.

I prestigiosi Tre Bicchieri del Gambero Rosso, nella guida Vini d’Italia 2024, sono stati assegnati anche a due vini della Valpolicella: l’Amarone Docg 2018 Campo dei Gigli di Famiglia Castagnedi e il Valpolicella classico superiore 2020 dell’Azienda Agricola Rubinelli Vajol di San Pietro in Cariano.

L’Amarone.

L’Amarone della Valpolicella Docg Campo dei Gigli 2018 di Famiglia Castagnedi – Tenuta Sant’Antonio ottiene i Tre Bicchieri della guida Vini d’Italia 2024 del Gambero Rosso. E con questo sono ben 20 i Tre Bicchieri ottenuti dall’azienda in poco più di vent’anni.

Era infatti il 2000 quando, per la prima volta, Famiglia Castagnedi otteneva questo prestigioso riconoscimento con il Cabernet Sauvignon Capitello 1997. Da lì in poi, a dominare la scena è stato proprio l’Amarone della Valpolicella Docg Campo dei Gigli, 14 volte Tre Bicchieri, insieme al Valpolicella DocC Superiore La Bandina e al Soave Doc Monte Ceriani.

L’Amarone della Valpolicella Docg Campo dei Gigli è una pietra miliare dell’azienda: prodotto fin dal 1995 – prima vendemmia dell’azienda – sui Monti Garbi, nella Valpolicella Orientale, già con l’annata 1997 era capace di ottenere i primi Tre Bicchieri. Un vino che interpreta la denominazione in maniera unica grazie alla peculiarità del terroir dell’azienda, con terreni calcarei che restituiscono una nota balsamica e speziata, toni minerali su aromi di liquirizia, grafite, pepe nero, tabacco, spezie e cioccolato, oltre ai frutti neri selvatici maturi e le sfumature boisé.

“Lo straordinario territorio della Valpolicella”.

“Ottenere i Tre Bicchieri Gambero Rosso è un’impresa difficile, riuscire a conquistarli per 20 edizioni è qualcosa che non ci saremmo mai aspettati: ci riempie di orgoglio pensare che, fin dai primissimi sforzi quando decidemmo di costruire la nostra realtà, la più prestigiosa guida italiana ha sempre annoverato le nostre etichette tra i migliori vini – ha affermato Armando Castagnedi, titolare insieme ai fratelli di Famiglia Castagnedi – Tenuta Sant’Antonio -. Con l’Amarone della Valpolicella Docg Campo dei Gigli 2018, una colonna portante dell’azienda, raccontiamo la nostra filosofia che vede cru, terroir e visione combinarsi assieme, per dimostrare come lo straordinario territorio della Valpolicella Orientale vocato all’eccellenza, possa esprimere caratteri in grado di distinguersi tra i migliori vini al mondo”.

Il Valpolicella classico superiore.

Dopo un’impressionante serie di premi e riconoscimenti – 250 solo negli ultimi 8 anni – anche per l’Azienda Agricola Rubinelli Vajol di San Pietro in Cariano arrivano gli ambiti Tre Bicchieri della Guida Vini d’Italia Gambero Rosso 2024 al Valpolicella classico superiore 2020. La bottiglia premiata quest’anno è numerata, come del resto lo sono tutte le cinque prodotte – Amarone, Valpolicella classico superiore, Valpolicella classico, Ripasso, Recioto.

Renzo e Alberto Rubinelli, che con il nipote Nicola Scienza portano avanti con competenza e dedizione il sogno di famiglia, sono davvero soddisfatti e Nicola Scienza sottolinea: “Siamo felicissimi che sia proprio il Valpolicella superiore, un vino godibile da tutti in ogni occasione, a ricevere il prestigioso riconoscimento, raccontando con eleganza e pulizia il territorio”.