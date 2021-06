Zaia in total white per mantenere il Veneto in zona bianca: l’ultima vignetta di Enzo Ferraro.

Ecco l’ultima pensata di Enzo Ferraro, il colognese specialista in disegno caricaturale, già responsabile del reparto stamperia delle maglierie Cage di Veronella, nonché storico corrispondente calcistico della AC Cologna. Ispirato dal cugino Giorgio Scarato, noto illustratore che ha collaborato con la Mondadori per molti anni, e che ha dato quella connotazione in più alla figura di Pinocchio, Ferraro ha iniziato a dare sfogo alla sua vena artistica con i poster caricaturali per neolaureati.

Ma il suo talento mescolato a una dose di ironia, è esploso durante il lockdown del 2020 imposto dalla pandemia. Il suo bersaglio preferito è stato il presidente Luca Zaia, di cui Ferraro seguiva le quotidiane conferenze stampa. “Zaia è stato il grande protagonista di questa emergenza – racconta il caricaturista -, e proprio a lui ho dedicato molti dei miei disegni che, grazie al sindaco di Cologna Veneta Manuel Scalzotto, il governatore del Veneto ha visto e apprezzato”.

Anche l’ultima trovata di Ferraro vede come protagonista nuovamente il presidente Zaia in versione ‘Maggiordomo’, che detta ai veneti le tre linee guida per restare in zona bianca: mangiare in bianco, un bicchiere di bianco e mascherina bianca.

