Maxi controlli dei carabinieri a Nogara.

Nelle ultime giornate i carabinieri della Compagnia di Villafranca di Verona hanno intensificato in modo significativo la loro presenza nel comune di Nogara, dando il via a una serie di controlli straordinari mirati alla prevenzione dei reati predatori, al contrasto dello spaccio di droga e al rafforzamento della sicurezza pubblica.

Il momento clou dell’operazione è arrivato la sera del 23 settembre, quando i carabinieri della Radiomobile e delle Stazioni di Nogara, Villafranca e Isola della Scala hanno presidiato in modo capillare il territorio: posti di blocco sulle principali vie d’accesso, ispezioni nei parchi e nelle piazze, verifiche in diversi esercizi commerciali.

Nel corso della serata i militari hanno identificato oltre 60 persone, fermato più di 30 veicoli e controllato 3 locali pubblici. Sono scattate una decina di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada, per un totale di circa 1.500 euro. Particolarmente grave il caso di un automobilista trovato alla guida in stato di ebbrezza: per lui ritiro immediato della patente e denuncia, reato che comporta anche conseguenze penali.

Non solo: due persone sono state segnalate alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti, con il sequestro di dosi di marijuana e cocaina. In un altro intervento, un uomo è stato denunciato per porto ingiustificato di armi od oggetti atti a offendere dopo essere stato sorpreso in un parco con un coltello da 10 centimetri senza alcuna giustificazione. L’operazione è stata condotta in stretta collaborazione con il Distretto di polizia locale “Media Pianura Veronese”.