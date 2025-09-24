I carabinieri di Castel d’Azzano hanno arrestato un 32enne ritenuto responsabile di rapina ai danni di un cittadino disabile.

I carabinieri di Castel d’Azzano hanno assicurato alla giustizia un 32enne di origini marocchine, ritenuto responsabile di una rapina ai danni di un cittadino disabile. L’uomo è stato arrestato nel pomeriggio Del 15 settembre in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Verona, su richiesta della Procura scaligera.

I fatti risalgono alla notte del 9 giugno scorso, quando i militari erano intervenuti in una tranquilla via del paese per soccorrere una vittima visibilmente scossa: un uomo con disabilità, aggredito poco dopo aver cenato con due conoscenti in un fast food della zona. L’aggressore, secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbe uno dei commensali, che ha approfittato del rientro a casa dell’uomo per tendergli un agguato.

Dopo averlo schiaffeggiato, gli ha sottratto il portafogli contenente 350 euro, fuggendo immediatamente. Determinanti per l’identificazione dell’autore sono state le immagini raccolte dalle telecamere di videosorveglianza, che hanno permesso ai carabinieri di ricostruire con chiarezza l’intera sequenza dei fatti.

Grazie alla meticolosa indagine svolta, è stato possibile risalire all’identità del responsabile, che ora si trova rinchiuso nel carcere di Verona Montorio, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.