Incidente con la moto a Nogara, grave il motociclista.

Incidente con la moto nella mattinata di domenica 17 a Nogara. Secondo quanto ricostruito un motociclista intorno alle 9 ha perso il controllo del mezzo, per cause ancora sconosciute, mentre stava percorrendo via Molini, finendo fuori strada.

I soccorritori intervenuti sul posto, dopo averlo stabilizzato, hanno trasportato il motociclista in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento.

(notizia in aggiornamento)