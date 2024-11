Tragedia a San Giovanni Ilarione, un ciclista è stato trovato morto lungo la provinciale.

Tragedia nella mattinata di oggi, domenica 17 novembre, a San Giovanni Ilarione: un ciclista è stato trovato morto lungo la strada provinciale 17, in direzione Castello.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso con ambulanza e automedica, ma per lo sfortunato ciclista, un uomo di circa 60 anni, non c’era più nulla da fare. Da stabilire, al momento, le cause del decesso.

(notizia in aggiornamento)