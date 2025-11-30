Open Day al Punto nascita dell’ospedale Sacro Cuore di Negrar.

Il Punto nascita dell’Ircss Sacro Cuore Don Calabria si presenta con un Open Day durante il quale le future mamme, ma anche i papà e i fratellini, saranno accolte dalle ostetriche per un momento informativo sul reparto di Ostetricia e alcune iniziative per mettere in moto la creatività in attesa del lieto evento.

L’appuntamento è per lunedì 1° dicembre dalle ore 10 alle ore 17 presso il Centro formazione dell’ospedale. Si può accedere in qualsiasi momento nella fascia oraria indicata.

Le ostetriche del reparto di Ostetricia, di cui è direttore Marcello Ceccaroni e responsabile Alessandra Ghidini, presenteranno i servizi del Punto nascita finalizzati a seguire la gravidanza fisiologica e quella che richiede un maggiore monitoraggio.

Inoltre sarà illustrato il servizio per il parto indolore e le attività di supporto alla neomamma dopo la nascita del bambino. In proposito saranno messe in pratica anche le tecniche dolci per vivere il travaglio con serenità e favorire il recupero post partum. Ci saranno poi laboratori di accudimento pratico del neonato, di “Belly-painting”, il disegno sulla pancia della posizione del bambino, e di realizzazione del fiocco nascita.