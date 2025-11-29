A Bussolengo aperta la mostra collettiva “Fantasie d’inverno”

Alla Galleria Massella in piazza 26 Aprile a Bussolengo, inaugurata la mostra “Fantasie d’inverno”.

Oggi, sabato 29 novembre, alle ore 17, presso la Galleria Massella in piazza 26 Aprile a Bussolengo, è stata inaugurata la mostra collettiva “Fantasie d’inverno”, a cura di Licia Massella ed Eleonora Chiavetta. L’esposizione presenta le opere degli artisti: Giuliana Battistoni, Mara Cadem, Eleonora Chiavetta, Irgen Dilo, Rosalba Fieramosca, Annalisa Giacomelli, Ketty La Rosa, Annamaria Marconato, Antonio Motta, Rodolfo Pietraglia, Floriana Rangaioli, Anna Taglianetti, Carla Turrata, Camelia Maria Vlad.

La mostra sarà visitabile dal 29 novembre 2025 all’8 gennaio 2026.

L’Associazione Artistica Artemisia – Amici per l’Arte.

Nasce a Bussolengo il 23 maggio 2013 con l’intento di promuovere e diffondere la pratica artistica del disegno e della pittura. La prima presidente fu l’artista Silvana Maraia, con la guida della prof.ssa Ada Bertasi e di Riccardo Rinaldi, che da sempre collaborano come volontari. L’associazione, senza scopo di lucro, sostiene la propria attività attraverso le quote dei soci. Negli anni ha organizzato numerose mostre collettive sia nel territorio comunale sia fuori sede, contribuendo in modo significativo alla vita culturale di Bussolengo. Attualmente l’associazione conta 25 membri, tra cui alcuni soci fondatori: Giuliana Battistoni, Rina Mantovani, Anna Taglianetti, Maria Grazia Morando, oltre alla già citata Silvana Maraia. Dal 2021, la presidenza è affidata alla dott.ssa Eleonora Chiavetta, pittrice e poetessa.