Maxi rotatoria di Mozzecane, via ai lavori: ecco quando sarà pronta

Avviati i lavori per la messa in sicurezza dell’incrocio Cisa-Mediana a Mozzecane con la nuova maxi rotatoria.

La sicurezza stradale è una priorità per la Regione Veneto, per questo sono stati avviati i lavori per una nuova rotatoria a Mozzecane in corrispondenza dell’incrocio Cisa-Mediana. L’intervento fa parte di un progetto della Regione per aumentare la sicurezza stradale, che dal 2016 ha visto mettere in campo 190 milioni di euro e più di 650 cantieri.

L’intervento all’incrocio Cisa-Mediana prevede la trasformazione dell’attuale intersezione a raso con una rotatoria a tre braccia che punta a consentire una maggiore fluidità del traffico in entrata e uscita dal comune di Mozzecane e un miglioramento degli standard di sicurezza prevedendo la conclusione della stessa in meno di un anno e con un investimento pari a 983 mila euro.

Il commento della vicepresidente del Veneto, Elisa de Berti.

“Investire nell’ambito della sicurezza stradale è una priorità per la Regione del Veneto, e questo intervento all’incrocio Cisa-Mediana rientra in tale obiettivo. Si tratta infatti di una intersezione che presenta rilevanti criticità per la viabilità del territorio comunale di Mozzecane nel veronese ed è per questo che si è ritenuto necessario intervenire. La Regionale della Cisa è la via di accesso alla città di Verona e collega direttamente la viabilità con l’aeroporto Catullo, mentre la provinciale Mediana non solo porta al casello dell’Autostrada A22 del Brennero, ma attraversa, lungo il suo sviluppo, diverse aree a destinazione artigianale ed industriale con un importante transito di mezzi pesanti”.