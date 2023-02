Le previsioni meteo per il fine settimana a Verona e provincia.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend.

Situazione.

Persistono delle correnti occidentali umide sul nostro Paese che portano ancora a banchi di nubi e qualche pioviggine molto debole, ma si prepara un cambiamento.

Previsioni meteo a Verona.

Per sabato si attende una giornata nel complesso variabile, con possibili pioviggini o pioggia debole nella notte. Ancora qualche nube residua in mattinata e poi il pomeriggio dovrebbe vedere ampie schiarite, mentre in serata è atteso un nuovo incremento della nuvolosità. Temperature in aumento nei valori massimi con punte anche di 16 o 17°, minime sui 7° circa, venti tra deboli e moderati dai quadranti occidentali.

Per domenica attenzione perché ci sarà l’ingresso impetuoso di aria fredda dai quadranti settentrionali europei, quindi assisteremo all’arrivo di venti di bora anche a tratti forti, non si escludono deboli precipitazioni nella notte. Per il resto il tempo dovrebbe essere molto variabile con ventilazione sempre sostenuta da nord est. Le temperature domenica mattina saranno in calo di alcuni gradi dal giorno prima, anche le massime scenderanno anche di 5 o 6° rispetto a quelle del sabato.

Tendenza.

Per lunedì la previsione risulta ancora incerta e necessita di qualche aggiustamento, per ora si può dire che il tempo resterà nuvoloso con scarse possibilità di pioggia o neve qui nel nostro Veneto. Forse qualche possibilità in più sul nord ovest, Piemonte occidentali e Valle D’Aosta, in quanto il minimo di bassa pressione dovrebbe rimanersene sulla Francia. Ventilazione sempre presente dai quadranti nord orientali e temperature massime in ulteriore calo sui 6 o 7°, quindi ben sotto la media, le minime resteranno di qualche grado sopra lo 0° stante le nubi presenti. Per martedì dopo una mattinata con tempo incerto, sono attese delle schiarite e temperature che tenderanno ad aumentare di qualche grado nei valori massimi, venti sempre nord orientali ma in attenuazione. Insomma non sembra nemmeno stavolta che possano arrivare delle precipitazioni degne di nota, accontentiamoci del vento che in ogni caso potrà dissipare parte dell’inquinamento che grava ancora adesso sulla Pianura Padana.

Nell’immagine la pressione in quota e al suolo prevista per domenica mattina (GFS by meteociel.fr)