Meteo Verona, sarà un weekend grigio con pioggia e cielo coperto

Previsioni meteo a Verona per il fine settimana.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend.

Situazione.

Manca una figura di alta pressione in grado di stabilizzare il tempo sulle nostre regioni e permane dell’aria fresca orientale che andrà a perdere importanza nei prossimi giorni, mentre torneranno le piogge. La primavera in ogni caso è alle porte.

Previsioni meteo per Verona.

Per sabato cielo molto nuvoloso o coperto per tutto il giorno, sono in arrivo delle precipitazioni in particolare durante le ore del mattino. Le stesse non sono previste di grande importanza ma deboli e intermittenti, le temperature minime sono previste in deciso aumento mentre in lieve calo quelle del giorno.

Per domenica tempo perturbato in particolare durante la mattina, quando sono previste piogge deboli e sparse per tutta la provincia. I venti sono previsti in aumento e diventano tesi o forti nel corso del giorno tutti provenienti da oriente, eventuale quota neve molto elevata e vicina o sopra i 2000mt. Miglioramento nel corso del pomeriggio quando sono probabili delle schiarite, in serata tendenza a nuovo aumento della nuvolosità.

Tendenza.

La settimana pare più stabile, sebbene non mancheranno possibilità di nuove deboli piogge, le temperature rimangono vicine alle medie o leggermente sopra. Una situazione abbastanza normale, per questo periodo della primavera.