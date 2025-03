Paura a Zevio, casa in fiamme: tre intossicati dal fumo

Incendio a Zevio, casa in fiamme: tre persone

Paura nella serata di ieri, venerdì 21 marzo, a Zevio, per un incendio che ha colpito un’abitazione in via Sacco, un appartamento al piano terra. Le fiamme si sono sviluppate poco dopo le 22, per cause che sono ancora da accertare.

I vigili del fuoco sono prontamente intervenuti per spegnere le fiamme. Sul posto anche i mezzi di soccorso del Suem 118 con ambulanza infermierizzata. Il bilancio dell’incendio che ha colpito l’abitazione di Zevio è di tre persone trasportate in codice giallo all’ospedale di Borgo Trento a causa dell’intossicazione da fumo. Le loro condizioni non sono gravi.