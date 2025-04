Previsioni meteo a Verona per il fine settimana.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend.

Situazione.

Dopo l’intensa perturbazione di giovedì causata da una perturbazione atlantica con annessa depressione sul mar Ligure, che ha portato a forti venti di scirocco, piogge e temporali sparsi un po’ su tutta la regione, il tempo resterà incerto.

Previsioni meteo per Verona.

Per sabato tempo molto variabile e a tratti nuvoloso per la persistenza di correnti umide mediterranee non sono previste ulteriori precipitazioni, venti deboli da levante e temperature tendenti all’aumento nei valori massimi.

Per domenica, giorno di Pasqua, tempo sempre molto incerto con nubi di passaggio e qualche schiarita, non sono da escludere delle precipitazioni occasionali, temperature sui 20° come massime, circa 10° per le minime, venti a tratti moderati da levante.

Tendenza per Pasquetta e giorni seguenti.

Previsione ancora non molto attendibile per la Pasquetta, infatti sembra che il tempo possa relativamente peggiorare con il ritorno di deboli precipitazioni in un contesto di tempo nuvoloso. Ma ci potrebbero essere degli aggiornamenti. In seguito pare che si prosegua con un tempo molto variabile e a tratti instabile, stante la mancanza di un’alta pressione che provvederebbe a portare un miglioramento più duraturo, però non mancheranno nemmeno degli ampi spazi soleggiati. Le temperature nonostante sono previste in graduale rialzo con massime anche sopra i 20°.

Nell’immagine la pressione in quota ed al suolo prevista per domenica mattina (ICON DWD by meteociel.fr)