Meteo a Verona, weekend con cielo sereno e caldo nella norma

Previsioni meteo a Verona per il fine settimana: sarà un weekend di cieli sereni e temperature nella norma per il periodo.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend.

Situazione.

La grande struttura di alta pressione che ha dominato in lungo e in largo per il mese di giugno ha lasciato le nostre zone. Ora è in arrivo un’altra alta pressione ma meno forte e stabile, questo permette il ritorno a condizioni estive ma entro la norma della stagione, lasciando ogni tanto spazio a qualche temporale.

Previsioni meteo per Verona.

Per sabato nonostante la presenza di qualche velatura la giornata si presenta stabile ed estiva con largo spazio al sole. Venti di brezza da est e temperature stazionarie su valori consoni per il periodo, per un sabato da godere senza particolari tribolazioni e caldo eccessivo.

Per domenica cielo sereno o al massimo poco nuvoloso per il rinforzo dell’alta pressione. Le temperature tendono ad aumentare portandosi su valori tutto sommato nelle medie del periodo e con massime attorno ai 32/33°. Davvero poche nubi, qualcuna da contorno, per una giornata pienamente estiva, venti deboli da oriente.

Tendenza.

L’ alta pressione apporta almeno fino a mercoledì compreso, tempo stabile e sereno e via via più caldo. Successivamente, sembra che vi sia spazio per il ritorno di temporali e un nuovo generale abbassamento termico, per un clima più variabile.