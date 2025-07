Cerimonia per la posa della prima pietra della nuova sede dei vigili del fuoco di Verona in via Apollo, alla Genovesa.

Si è svolta ieri pomeriggio, venerdì 18, la cerimonia per la posa della prima pietra della nuova sede del comando dei vigili del fuoco di Verona in via Apollo, alla Genovesa. Lavori che finiranno, da programma, nella primavera del 2027. Presenti all’evento, il sottosegretario agli Interni con delega ai vigili del fuoco Emanuele Prisco, il capo del Corpo Eros Mannino, il direttore Interregionale del Veneto e Trentino Alto Adige Cristina D’Angelo e il comandante di Verona Enrico Porrovecchio.

Presenti anche gli onorevoli Ciro Maschio, Maddalena Morgante e Marco Padovani, il prefetto di Verona Demetrio Martino, il presidente della Provincia di Verona Flavio Massimo Pasini e il sindaco di Verona Damiano Tommasi. Prima della cerimonia presso il cantiere di via Apollo, il sottosegretario Prisco ha effettuato una visita istituzionale presso il comando di via della Polveriera per un incontro con tutto il personale operativo.

Come sarà la nuova sede.

La nuove sede di 6.300 metri quadrati, articolata su tre piani, sarà completamente autonoma dal punto di vista energetico e collocata nei pressi del casello di Verona, cosi da agevolare ancora di più l’efficienza e la riduzione dei tempi per i mezzi di soccorso. Il comandante dei vigili del fuoco di Verona Porrovecchio: “Questo giorno segna non solo la posa della prima pietra, ma l’inizio di un sogno che si avvera, un impegno mantenuto e un investimento concreto nel futuro della nostra comunità.

Questa nuova struttura non sarà solo un edificio: sarà un simbolo di sicurezza, efficienza e modernità. Progettata per resistere all’emergenze future, accogliere tecnologie avanzate, essere funzionale e sostenibile, la caserma garantirà spazi adeguati per la formazione, l’addestramento, magazzini idonei per le attrezzature e rimesse all’altezza del nostro parco mezzi.

Tutto ciò – continua Porrovecchio – si traduce in una migliore capacità di intervento, tempi di risposta più rapidi e, in definitiva, una maggiore sicurezza per tutti i cittadini di Verona e provincia. La posa di questa prima pietra è un atto concreto di fiducia verso il futuro. E’ la dimostrazione che, lavorando insieme, possiamo superare le sfide e costruire qualcosa di duraturo e significativo. E’ un impegno verso le generazioni future, affinchè possano contare su un corpo dei vigili del fuoco sempre più preparato e attrezzato”.

“Questo significa migliorare il servizio dei vigili del fuoco”.

Il sottosegretario Prisco nel suo intervento: “Questa progetto è del 2018, si tratta di un’opera che abbiamo realizzato in sinergia con l’autorità demaniale. Un progetto che restituisce una sede dignitosa e più funzionale per il territorio di Verona e questo significa poter migliorare il servizio dei vigili del fuoco. Un’opera che finalmente parte oggi per dare presidi migliori e innalzare il livello di prevenzione e sicurezza che il Corpo rappresenta a tutela dell’incolumità dei cittadini”.

Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, assente per la concomitanza di altri impegni istituzionali, ha inviato una lettera al direttore Interregionale del Veneto e Trentino Alto Adige D’Angelo e al comandante di Verona Porrovecchio ringraziando per il prezioso contributo dato dalle donne e dagli uomini del Corpo che garantiscono quotidianamente un servizio al cittadino con grande competenza e professionalità. Ponendo la prima pietra di questa sede si garantisce ai cittadini una struttura che sarà all’avanguardia in dotazioni e consentirà ai vigili del fuoco di svolgere al meglio il loro lavoro. Per l’occasione nella serata la Banda Musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si è esibita sul palcoscenico dell’Arena di Verona prima dell’inizio dello spettacolo della stagione d’opera lirica.