Meteo a Verona, weekend bollente con temperature ben oltre i 30 gradi

Le previsioni meteo per il fine settimana a Verona e provincia.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia. Che tempo farà sabato e domenica? E la prossima settimana?

Situazione.

Nella giornata di ieri, venerdì, abbiamo avuto dell’instabilità con pioggia perlopiù di debole intensità e a carattere sparso nelle nostre zone, con un contenuto calo delle temperature massime.

Previsioni.

Per sabato si prevede un miglioramento con senz’altro più sole, l’eventuale instabilità residua ci potrà essere solo sui monti e magari nella parte orientale della regione, le massime riprenderanno a salire ben oltre i 30°, con punte anche di 33°. Per domenica tempo che sarà discreto con forse dei banchi di nubi ma senza precipitazioni in pianura, solo sui monti ci sarà il rischio di qualche rovescio o temporale di calore tra l’altro fenomeni abbastanza normali quando le temperature raggiungono certi valori, massime infatti ben oltre i 30°, con punte di 34°, sentiremo anche un po’ di afa, dato che il tasso di umidità sarà sopra il 40% anche nelle ore centrali della giornata.

Tendenza.

Il tempo non subirà sostanziali cambiamenti per i primi giorni della settimana, rimanendo caldo con massime sui 30° o anche più, non si escludono però dei passaggi instabili qua e là, specialmente nella giornata di martedì. In seguito pare ci sia la tendenza ad un rinfrescamento e all’arrivo di qualche temporale più sostanzioso, ma ad oggi è troppo presto per avere una previsione affidabile.

Nell’immagine la pressione in quota e al suolo prevista per domenica mattina (GFS by meteociel.fr)