Meteo a Verona, perturbazione in arrivo: domenica servirà l’ombrello

Le previsioni meteo per il fine settimana a Verona e provincia.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia.

Situazione.

Dopo molti giorni di dominio incontrastato dell’alta pressione, ecco che finalmente giungerà una perturbazione oceanica.

Previsioni.

Per sabato tempo che sarà più o meno come quello degli ultimi giorni con cielo piuttosto grigio per nebbia o nubi basse, col passare delle ore il cielo andrà coprendosi di nubi compatte tanto che non si può escludere qualche breve precipitazione verso sera comunque di debole intensità. Temperature stazionarie sia nelle minime che saranno però sempre di diversi gradi sopra la media, massime invece attorno alla media o poco al di sopra, venti deboli in prevalenza orientali.

Per domenica ecco che la perturbazione vera e propria arriverà anche sul nostro Veneto e su Verona portando piogge sparse fin dalla tarda mattinata, in intensificazione dal pomeriggio quando potranno essere anche a carattere di rovescio, la neve cadrà a quote medio alte sui 1500 metri o anche oltre, mentre i venti saranno moderati orientali.

Tendenza.

Per lunedì avremo ancora pioggia nella prima parte del giorno con anche qualche rovescio, in seguito tendenza a cessazione dei fenomeni con cielo che dovrebbe rimanere abbastanza nuvoloso, temperature in leggero calo nei valori massimi, ma in calo più deciso dalla serata, venti in rotazione dai quadranti nord occidentali, più freschi. Per martedì è previsto un miglioramento con un calo delle temperature nei valori minimi, con qualche grado soltanto sopra lo 0 in pianura. Invece le massime saranno gradevoli grazie alle schiarite con valori a ridosso dei 10°.

Anche mercoledì pare sia una giornata discreta o buona con ampie schiarite, freddo di notte con temperature sugli 0° o poco oltre, massime sui 10° circa. La perturbazione in arrivo oltre a un po’ di pioggia salutare, porterà anche ad un rimescolamento delle masse d’aria al suolo con un po’ di dispersione delle sostanze inquinanti.