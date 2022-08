Meteo a Verona, Ferragosto con tempo incerto. Poi torna il caldo

Le previsioni meteo per il fine settimana di Ferragosto a Verona e provincia.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia. Che tempo farà a Ferragosto?

Situazione.

Una goccia di aria fresca in quota proveniente da nord est porta dei temporali sparsi anche sulla nostra regione ed un discreto calo termico.

Previsioni.

Per sabato tempo migliore con netta prevalenza di sole, soltanto sui monti e verso il Veneto Orientale sarà ancora possibile qualche isolato rovescio. Temperature minime in calo e sotto i 20°, massime poco oltre i 30°. Per domenica tempo in generale buono con sole a farla da padrone, minime ancora sotto i 20°, massime invece previste in aumento sui 32 o 33°, quindi localmente anche sopramedia. Poco probabili anche i temporali in montagna.

Per lunedì giornata festiva invece è previsto il ritorno di un po’ di instabilità, più probabile ancora una volta verso le zone montane piuttosto che nella bassa, le temperature però saranno in aumento, tanto che le minime dovrebbero raggiungere e superare i 20°, anche le massime saranno estive sui 33° circa. Tempo simile per martedì con prevalenza di sole in pianura, invece qualche passaggio di nubi con isolati rovesci verso i monti, ma saranno fenomeni ancora una volta a macchia di leopardo, temperature stazionarie su valori attorno alla media o leggermente sopra.

Tendenza.

Se confermata, ci potrebbe essere una breve ondata di caldo a metà della prossima settimana, che sembra coinvolgerci marginalmente, ma che potrebbe portare i termometri ancora sui 35° con punte anche poco oltre.

Nell’immagine instabilità nella giornata di venerdì a Verona.