Meteo, allerta gialla a Verona e in Veneto: ecco fino a quando.

Meteo, il tempo migliora ma resta l’allerta gialla a Verona e in Veneto. Infatti prosegue, ma tende ad attenuarsi, l’ondata di maltempo. Dopo due giorni di allerta, ora arancione, ora gialla, su tutto il territorio, poco fa il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso un nuovo avviso di criticità, dichiarando lo stato di attenzione (giallo) per criticità idraulica, limitatamente a tre bacini idrografici: Adige-Garda-Monti Lessini; Po-Fissero-Tartaro-Canalbianco-Basso Adige; Basso Brenta-Bacchiglione.

La dichiarazione ha valore da subito e fino alle ore 14.00 di domani, mercoledì 30.

Il tempo sarà a tratti ancora instabile/perturbato nel pomeriggio/sera di oggi, ma con fenomeni in generale diradamento e attenuazione salvo sui settori costieri centromeridionali e sulla pianura limitrofa dove potrebbero ripresentarsi dei rovesci sparsi anche ripetuti fino al primo mattino di domani, mercoledì 30. In seguito, tra mercoledì pomeriggio e giovedì il tempo tenderà a divenire via via più stabile.