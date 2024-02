L’anticiclone ha i giorni contati, tornano il freddo e la pioggia

Meteo, a Verona e al nord tornano freddo e pioggia, neve in montagna.

L’anticiclone ha i giorni contati, a Verona e dintorni tornano il freddo e la pioggia. Dal prossimo fine settimana sulle nostre regioni torneremo infatti ad avere temperature nella media del periodo o poco al di sotto. Le previsioni indicano che ci saranno piogge intermittenti e costanti, con neve in montagna sopra i 1.000 metri.

Attenzione perchè nelle zone pianeggianti, potrebbero esserci anche fenomeni grandigeni. Per gli esperti si tratta di fenomeni usuali con l’aria artico marittima, quando come in questo caso “i geopotenziali sono bassi e la temperatura in quota (a circa 5.500 metri di altitudine) si avvicina a – 30 °C”.

Cambiamento in vista quindi? Pare proprio di sì. ed è una condizione atmosferica che inizierà intorno a venerdì 23 febbraio e che si protrarrà con tutta probabilità almeno fino ai primi di marzo.