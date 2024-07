Vela veronese in lutto, muore il presidente della Fraglia Vela Malcesine

Addio a Gianni Testa, storico presidente della Fraglia Vela Malcesine.

Il mondo della vela veronese è in lutto per la scomparsa di Gianni Testa, storico presidente della Fraglia Vela Malcesine. Aveva 78 anni, e dal 1993 guidava il sodalizio velico gardesano.

“Ci hai lasciato proprio mentre eravamo riuniti per la conferenza stampa dei Mondiali di Vela sul Garda Trentino, un evento che tanto desideravi e che hai contribuito a rendere possibile – è il saluto che gli viene rivolto da Fraglia Vela Malcesine -. Da oltre 30 anni guidavi la Fraglia Vela di Malcesine con maestria portandola a livelli internazionali straordinari. La tua visione imprenditoriale e la tua capacità organizzativa hanno trasformato la Fraglia in un modello di riferimento, con uno staff impeccabile e con una struttura aziendale che sta facendo scuola per tutti noi. Hai lasciato un’impronta profonda nell’imprenditoria di Malcesine e dell’Alto Garda e sei stato un esempio per tutti noi”.