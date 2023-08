Firmato l’accordo di programma tra comune di Malcesine e Veneto Agricoltura per la conservazione e tutela dei sentieri del Monte Baldo.

Più tutela ai sentieri del Monte Baldo grazie all’accordo di programma per lo svolgimento di azioni di gara congiunte firmato dal comune di Malcesine e Veneto Agricoltura: si tratta di una parte rilevante del “Bando Borghi”, vinto un anno fa dall’amministrazione per un importo di 1,6 milioni di euro di finanziamento.

Il progetto, che sarà realizzato attingendo ai fondi del Pnrr, prevede un quadro economico di un milione di euro e riguarderà i percorsi che partono dalla località di Ré de Còla, al confine con il Trentino, e terminano a Navene. I lavori prevedono un allargamento della sede stradale, con fornitura di panchine, accessori, cartellonistica, e la sistemazione, per quanto possibile, con opere di ingegneria ambientale di due “vai dell’acqua”.

Nello scorso aprile l’intervento è stato inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche e nei giorni scorsi è stata affidata la progettazione esecutiva che sarà approvata dal comune ad inizio settembre, dopodiché partirà la gara per l’assegnazione dei lavori. Il Monte Baldo è una riserva naturale integrale. Di conseguenza la manutenzione dei sentieri deve essere eseguita con molta cautela e con precauzioni particolari rivolte al massimo rispetto dell’ambiente.

Veneto Agricoltura prenderà carico la manutenzione dei sentieri interessati dall’intervento anche oltre il 2026, termine previsto per la conclusione dell’intervento finanziato con fondi europei.

Obiettivi: conservazione della riserva naturale e promozione del turismo.

“Stiamo portando avanti questo importante progetto per rifare le strade silvo-pastorali, ovvero le vie di penetrazione situate all’interno delle aree forestali e pascolive, che non solo sono utili per portare turismo, ma soprattutto servono per la manutenzione dei boschi”, ha spiegato Nicola dell’Acqua, direttore di Veneto Agricoltura. “Lavoreranno a questo progetto due squadre che da quest’anno per tutti i prossimi dieci anni eseguiranno la manutenzione. Entrambe faranno progetti ed interventi per mantenere i siti con un decoro senz’altro utile al turismo, ma sempre tenendo presente prima di tutto che il Monte Baldo è una riserva naturale”.

I sentieri del Baldo esistono da secoli e la nostra comunità li ha sempre preservati e mantenuti. ha ricordato il sindaco di Malcesine, Giuseppe Lombardi. “Il progetto firmato con Veneto Agricoltura è volto a superare le difficoltà di intervento attuale derivanti dal fatto che l’intera area è una riserva naturale da salvaguardare. Speriamo che la collaborazione che nasce oggi con Veneto Agricoltura porti dei vantaggi a tutti”.

“Si tratta di un progetto che mira alla destagionalizzazione del turismo nel nostro comune, che oltre alle magnifiche spiagge, si vanta di una grande storia alle sue spalle. Tra le novità, vogliamo anche inserire nei sentieri anche dei cartelli con Qr code per fare apprezzare ancora di più la storia dei nostri sentieri con descrizioni che saranno disponibili anche nel linguaggio Lis”, ha aggiunto Sara Pallua, assessore al turismo.