Morto Nello Grossule, l’inventore degli scarponi da montagna made in Verona

L’addio: è morto Nello Grossule, il pioniere della Lessinia “inventore” delle scarpe da montagna.

È morto ieri mattina all’età di 97 anni, Nello Grossule figura storica dell’imprenditoria della Lessinia e fondatore del celebre marchio di scarponi da montagna Gronell. Ricoverato all’ospedale di Tregnago, Grossule ha lasciato un’importante eredità nel mondo delle calzature tecniche, trasformando una piccola bottega artigianale in un’azienda di successo.

L’avventura imprenditoriale di Grossule era iniziata a San Rocco di Piegara, dove in un laboratorio semplice e modesto ha dato vita ai primi scarponi da montagna. Quella che inizialmente era una produzione locale si è trasformata nel tempo in un punto di riferimento per gli appassionati di trekking e alpinismo. Le sue calzature, apprezzate per qualità e innovazione, hanno segnato un’epoca e rappresentano tuttora una tradizione che si è tramandata di generazione in generazione, consolidando il legame tra la famiglia e il territorio.

Il funerale di Nello Grossule si terrà giovedì nella chiesa parrocchiale di San Rocco di Piegara, mentre stasera e domani alle ore 20 verrà recitato il rosario in suo onore. Una comunità intera si stringerà attorno alla famiglia per ricordare un uomo che, con la sua visione e il suo impegno, ha portato il nome della Lessinia sempre più alla ribalta.

Il post della famiglia.

“È con grande dolore che annunciamo che questa mattina ci ha lasciati Nello Grossule, fondatore e guida della Gronell, ma prima di tutto marito, papà, zio, nonno, bisnonno. Un momento di grande dolore per tutta la nostra famiglia e per l’intera comunità aziendale, che ci sembra giusto condividere anche con voi, la nostra famiglia virtuale. Ci auguriamo che ora Nello possa riposare in pace… Noi continueremo ad immaginarlo qui, tra i pascoli della sua sempre cara Lessinia“.