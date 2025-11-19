Camminata natalizia sul Monte Baldo alla scoperta del Bosco del Cor e della terapia forestale.

A Ferrara di Monte Baldo lunedì 8 dicembre, camminata speciale nel Bosco del Cor, l’unico in Veneto qualificato per la terapia forestale. L’iniziativa è pensata per offrire un momento di raccoglimento e risveglio dei sensi in un ambiente che in questo periodo magico si fa “ancora più silenzioso e luminoso”. Le guide accompagneranno i partecipanti in un percorso facile, a misura di famiglia, che si snoderà tra i profumi di resina e gli aghi talvolta innevati degli alberi.

Durante l’escursione saranno proposte anche piccole pratiche di Forest Bathing, l’antica arte giapponese di trarre benefici per la salute immergendosi nell’atmosfera della foresta, aiutando così i partecipanti a risvegliare i sensi e a godere appieno della tranquillità del bosco.

Info.

Lunedì 8 dicembre 2025. Orario e Ritrovo: Ore 10:00, in Piazza di Ferrara di Monte Baldo. Durata e Difficoltà: L’attività ha una durata di circa 3 ore. Il percorso, lungo 3-4 km con un dislivello di circa +100 metri, è classificato come facile e altamente consigliato per le famiglie. Equipaggiamento: Si raccomanda abbigliamento caldo, scarponcini adeguati, cappello e guanti. Prenotazione: I posti sono limitati ed è richiesta la prenotazione obbligatoria per partecipare all’evento.