Fossili e diamanti in fiera: torna Verona Mineral Show

Tutto pronto per Verona Mineral Show: un weekend tra tesori, fossili e pietre preziose.

Ritorna in fiera a Verona l’appuntamento per gli appassionati delle meraviglie della terra: il Verona Mineral Show. La 73esima edizione della mostra-mercato si terrà da venerdì 21 a domenica 23 novembre e rappresenta la tre giorni di riferimento per gli appassionati di minerali, fossili, pietre preziose e semipreziose, gioielli e bijoux.

Con una superficie espositiva di 10mila metri quadrati , l’evento ospita oltre 250 espositori provenienti da 27 Paesi del mondo, che mostreranno tesori e occasioni per anticipare i regali di Natale.

Viaggio simulato nel profondo della terra.

L’edizione 2025 è ricca di momenti di confronto, approfondimenti e attività ludiche per tutte le età. Una novità assoluta è la mostra immersiva ‘Cento anni nell’abisso’, realizzata in collaborazione con l’Associazione Culturale Benetticeras e il Museo Geopaleontologico di Camposilvano. Si tratta di un’esperienza “vertiginosa” di sette minuti che simula un viaggio nel profondo della Terra, richiamando le scoperte speleologiche nella Spluga della Preta, sul Corno D’Aquilio in Lessinia.

Sabato, la giornata sarà dedicata all’approfondimento scientifico con due convegni aperti al pubblico, entrambi in sala Mascagni. Alle 11, la geologa Grazia Signori presenterà “Pietre minerali tra scienza e meraviglia – Dove la natura crea e l’arte celebra la natura”. Alle 15, il geologo Fabrizio Nestola terrà il convegno “Diamanti: viaggio nel tempo all’interno della terra”.

Laboratori per tutti.

Tutti i giorni della fiera saranno attivi laboratori e seminari. L’Associazione Geologica Mineralogica Veronese curerà laboratori, tra cui uno sulla ferridrite. Sarà presente anche il Museo Paleontologico di Roncà con l’esposizione di conchiglie da tutto il mondo. Il Centro Produttività Veneto Gold Academy offrirà seminari di gemmologia.

Per i più piccoli, sono previste attività come imparare a usare il microscopio elettronico e pitturare con l’artista Raffaele Curiel. Novità di questa edizione sono anche l’analisi di frammenti d’ambra contenenti insetti e momenti di edutainment dove un esperto paleontologo dell’Associazione Scientifica Culturale In Legend mostrerà lo scavo con martelletto e scalpello.

Il Verona Mineral Show sarà aperto dalle 9:00 alle 19:00, da venerdì 21 a domenica 23 novembre. Il biglietto è acquistabile online a 10 euro o in cassa a 12 euro.