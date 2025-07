Lessinia: festa della Podestaria, rassegna zootecnica annullata

Lessinia, stop alla rassegna zootecnica per la festa della Podestaria: confermati eventi, escursioni e degustazioni.

Torna sabato 2 agosto in Lessinia la tradizionale Festa della Podestaria, ma la rassegna zootecnica non si farà, per precauzione sanitaria.

La giornata si aprirà alle 10.30 con la Santa Messa celebrata nella chiesetta di Malga Podestaria, a cui seguiranno i saluti delle Autorità e la cerimonia di nomina del “Bacan della Lessinia”, riconoscimento che premia ogni anno chi si è distinto per l’impegno a favore del Parco Naturale Regionale e della sua promozione.

A dare una nota diversa all’edizione 2025 sarà l’annullamento, deciso in via straordinaria, della tradizionale rassegna zootecnica. La scelta è stata presa per contribuire al contenimento dei focolai di LSD (Lumpy Skin Disease – Dermatite Nodulare Contagiosa), una malattia virale che colpisce i bovini e che ha fatto registrare casi anche nel Nord Italia, in particolare nel mantovano.

Il Ministero della Salute ha attivato zone di protezione e sorveglianza che coinvolgono anche la provincia di Verona, vietando fiere, mostre e mercati di bovini su tutto il territorio nazionale. La malattia non rappresenta alcun rischio per l’uomo.

Nonostante l’assenza della parte zootecnica, la giornata a Malga Podestaria manterrà vivo lo spirito di festa popolare. Dalle 11.30 prenderà il via l’escursione Camminaparco, con ritrovo e iscrizioni sul sito www.altalessinia.com, mentre dalle 13 spazio ai sapori con gli stand gastronomici che offriranno piatti e prodotti tipici della Lessinia.

Per tutta la giornata saranno organizzate lezioni didattiche sulle api grazie all’Associazione Regionale Apicoltori del Veneto, oltre a escursioni a cavallo per adulti e bambini, per scoprire angoli suggestivi dell’altipiano.

L’evento è promosso dal Parco Naturale Regionale della Lessinia, dal Consorzio Bim Adige, dal Comune di Bosco Chiesanuova e dall’Associazione Regionale Apicoltori del Veneto, con la collaborazione dell’Associazione Nuova Bosco Aps e del Consorzio Monte Veronese Dop.