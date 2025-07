Era ricercato per rapina e lesioni, un 32enne è stato rintracciato dalla polizia e arrestato sulla scalinata della Gran Guardia a Verona.

Ieri pomeriggio, giovedì 24 luglio, la polizia di Stato di Verona ha eseguito, nei confronti di un 32enne marocchino, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Verona lo scorso 2 luglio. L’uomo, in Italia senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, è stato intercettato dagli agenti delle Volanti nel corso di un controllo effettuato, intorno alle 15:30, in piazza Bra, nei pressi della scalinata del Palazzo della Gran Guardia.

Tra i diversi identificati, il cittadino straniero, già noto alle forze dell’ordine, è risultato essere ricercato per i reati di rapina e lesioni. Accompagnato in Questura per i necessari accertamenti, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Verona Montorio, a disposizione dell’autorità giudiziaria.