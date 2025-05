A Legnago il 26 maggio “Scuola Sicura Veneto”: Allievi a lezione di emergenza terremoti e incendi.

Feltre, Legnago e Bassano del Grappa saranno le prossime tappe di “Scuola Sicura Veneto 2025”, l’iniziativa promossa dalla Regione per diffondere tra gli studenti la cultura della sicurezza e della prevenzione. Il progetto, coordinato dall’Assessorato regionale alla Protezione Civile, prevede tre appuntamenti nelle scuole superiori venete, con l’obiettivo di insegnare, attraverso simulazioni e momenti formativi, come comportarsi in caso di emergenza.

Il primo incontro si terrà venerdì 23 maggio all’Istituto Agrario Antonio Della Lucia di Feltre (BL), il secondo lunedì 26 maggio all’Istituto Giovanni Silva di Legnago (VR), e il terzo mercoledì 28 maggio al Liceo Scientifico Jacopo da Ponte di Bassano del Grappa (VI).

Il format, ormai consolidato da anni, prevede una simulazione realistica di terremoto con principio di incendio, completa di prove di evacuazione e intervento dei soccorritori. Gli studenti, guidati da personale tecnico della Regione, vigili del fuoco, polizia locale e volontari della Protezione Civile, parteciperanno attivamente alle esercitazioni, mettendo in pratica comportamenti corretti e analizzando poi le azioni svolte.

Tra i momenti più attesi, la dimostrazione dei mezzi d’emergenza, incluso l’intervento dell’elicottero del Suem 118, che sarà presente per mostrare le modalità di soccorso in scenari complessi.

A chiusura delle giornate, intorno alle 11.30, sono previsti i saluti ufficiali da parte dell’assessore Gianpaolo Bottacin e delle autorità locali. A tutti gli studenti verrà distribuito un manuale con le regole fondamentali di comportamento in caso di emergenza, scritto in modo semplice e accessibile, con riferimenti specifici alla rete di protezione civile locale.

“L’obiettivo è che questa esperienza resti nella memoria dei ragazzi non solo come una giornata diversa dal solito – ha sottolineato Bottacin – ma come un vero investimento in consapevolezza e sicurezza per il futuro.”