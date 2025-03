Ospedale di Legnago, nuovo direttore al Dipartimento chirurgico

Il dottor Pierpaolo Curti è il nuovo direttore del Dipartimento chirurgico dell’ospedale Mater Salutis di Legnago.

Nell’ambito delle nomine dipartimentali dell’Ulss 9 Scaligera, il direttore generale Patrizia Benini ha nominato come nuovo direttore del Dipartimento chirurgico dell’ospedale Mater Salutis di Legnago Pierpaolo Curti, direttore UOC Urologia di Legnago dal 2014.

Si tratta di una nomina di durata triennale per la gestione di una struttura, il Dipartimento, costituito da una serie di Unità Operative specialistiche tra loro affini, che ha obiettivi specifici quali l’integrazione multiprofessionale e multidisciplinare, il miglioramento della pratica clinica assistenziale e la presa in carico del paziente.

Fanno parte del Dipartimento Chirurgico di Legnago le UO Complesse di Chirurgia, Oculistica, ORL, Ortopedia, Urologia e le UO Semplici Dipartimentali di Chirurgia Vascolare, Senologia e Odontostomatologia.

Oltre 10mila ricoveri all’anno.

“Ringrazio il direttore generale per avermi affidato questo nuovo ruolo – afferma Curti – che ritengo rappresenti un riconoscimento dell’esperienza maturata nel corso di tutta la mia carriera professionale, sia a Verona che a Legnago. Sono consapevole del fatto che si tratti di coniugare competenze tecniche e capacità manageriali, essenziali per affrontare le sfide del sistema sanitario moderno”.

Negli ultimi due anni l’attività del Dipartimento Chirurgico di Legnago ha mostrato un trend di crescita sia per i ricoveri, oltre 10mila all’anno, che per le prestazioni ambulatoriali per esterni, circa 95mila, con un incremento rispettivamente del 5% e del 9%.