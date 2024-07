Inaugurata la nuova autostazione dei bus Atv di Legnago

Legnago, inaugurata la nuova autostazione dei bus.

Vernice ufficiale questa mattina per la rinnovata autostazione dei bus Atv di Legnago, il principale hub del trasporto pubblico nell’area della Pianura scaligera, che è stato oggetto di una completa ristrutturazione, con la riqualificazione degli spazi a disposizione sia dei viaggiatori che degli operatori dell’Azienda.

Grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale di Legnago e Atv si è infatti reso possibile l’intervento di ristrutturazione che ha interessato sia i locali della biglietteria, che erano bisognosi di un profondo risanamento, sia lo spazio adiacente destinato al servizio bar ristorazione, chiuso ed inutilizzato da alcuni anni.

Venti linee, 200 corse quotidiane.

“L’autostazione di Legnago è uno snodo fondamentale per la rete delle nostre linee – è il commento del presidente di Atv, Massimo Bettarello -. Consideriamo che su questa struttura gravitano quotidianamente circa 11 mila persone e che mediamente la nostra biglietteria effettua un centinaio di operazioni al giorno, con punte che superano i duecento utenti nel mese di settembre”.

“Sono una ventina le linee – continua – che garantiscono i collegamenti da/per Legnago con Verona o con i comuni contermini per un totale di oltre 200 corse quotidiane, alle quali si aggiungono i servizi speciali scolastici per gli istituti della zona o quelli del Capoluogo. Il servizio comprende poi la rete delle linee urbane e il bus a chiamata Scipione. I nostri abbonati con punto di partenza o arrivo a Legnago superano oggi quota cinquemila, in gran parte studenti, ai quali va sommato un 10% di passeggeri con biglietto. Grazie all’interlocuzione con l’amministrazione comunale, proprietaria dell’immobile, ci siamo quindi accordati per farci carico della ristrutturazione della biglietteria e della riattivazione del servizio ristorazione, per un investimento di circa 170 mila euro. Il risultato, lo vediamo oggi, è davvero brillante”.

“Bar e biglietteria completamente rinnovati”.

Il direttore generale di Atv, Stefano Zaninelli, entra nel dettaglio dell’intervento: “Sia la biglietteria che i locali del bar si presentano oggi completamente rinnovati, con il rifacimento delle coperture e delle impermeabilizzazioni. La biglietteria dispone ora di ambienti pienamente accessibili, nuovi servizi igienici, un locale magazzino, arredi nuovi e funzionali. Il bar adiacente, dopo anni di chiusura, è stato riattivato individuando un nuovo gestore che può operare in un ambiente aperto e luminoso, con bancone e arredi moderni, nuovi servizi igienici”.

“L’esterno si presenta con una nuova insegna, è stata migliorata la sicurezza con il rifacimento dell’impianto di videosorveglianza ed il potenziamento dell’illuminazione con lampade led lungo il percorso pedonale fino alla pensilina. Per Legnago insomma, un intervento sicuramente qualificante che – dopo altre iniziative innovative introdotte nei mesi scorsi come l’arrivo del primo bus elettrico e la positiva sperimentazione del servizio a chiamata di Scipione – è la conferma dell’attenzione da parte di Atv per il territorio Legnaghese”.

La soddisfazione del neo sindaco Longhi.

Soddisfazione al taglio del nastro è stata espressa anche dal sindaco di Legnago, Paolo Longhi: “Ci fa molto piacere la vicinanza di Atv e del suo presidente Bettarello, che oggi ci ha portato all’inaugurazione di questa rinnovata autostazione, un servizio di grande importanza per tutti i cittadini legnaghesi. Oltre che ad Atv, il merito del risultato va riconosciuto al lavoro dell’ufficio tecnico comunale e soprattutto di Roberto Danieli, oggi presidente del consiglio comunale, ma che nelle vesti di assessore alla mobilità della passata amministrazione ha seguito in prima persona l’iter dell’opera”.