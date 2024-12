Controlli straordinari nelle zone calde di Legnago: mega multa a locale del centro

Legnago, controlli straordinari delle forze dell’ordine.

Nelle ultime giornate, un’operazione coordinata tra le forze dell’ordine e di polizia ha avuto luogo in diverse zone di Legnago, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle normative vigenti. I militari, supportati dalle forze di polizia locali, hanno eseguito una serie di controlli straordinari su persone, veicoli e anche su attività commerciali, in quest’ultimo caso attraverso una serie di ispezioni mirate a tutelare i diritti dei consumatori e a mantenere elevati standard di sicurezza.

Nel corso dell’operazione, sono stati identificati e sottoposti a verifica oltre 50 individui, mentre 15 veicoli sono stati ispezionati per accertare il rispetto delle normative sulla circolazione e il possesso di documentazione in regola. Ma i controlli non si sono limitati alla verifica della circolazione stradale. Alcuni esercizi commerciali, infatti, sono stati controllati, per garantire che rispettassero le leggi in materia di sicurezza, igiene e licenze. Uno dei locali ispezionati, un’attività che operava nel centro cittadino, è stato multato per una serie di violazioni amministrative. In particolare, il titolare dell’esercizio commerciale è stato sanzionato con una multa superiore ai 2.000 euro per una serie di irregolarità riscontrate.

Inoltre, sempre durante i controlli presso gli esercizi commerciali, all’interno di un bar della zona, un giovane extracomunitario, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, è stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish, che è stata subito sequestrata dal personale operante. Il ragazzo è stato poi identificato e segnalato alle competenti autorità per le valutazioni di competenza.