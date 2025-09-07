La tragedia in centro a Lazise: nell’incendio dell’appartamento muore una donna di 72 anni, intossicato il fratello.

Tragedia a Lazise nella mattinata di oggi, domenica 7 settembre: nel rogo di un’abitazione in centro muore una donna di 72 anni. Erano le 11.20 quando i vigili del fuoco sono intervenuti in piazzetta Beccherie per un incendio divampato all’interno di un appartamento situato in un’abitazione a due piani. Nel rogo ha perso la vita una donna di 72 anni, mentre il fratello è rimasto intossicato.

All’arrivo della squadra, l’incendio è stato rapidamente domato: le fiamme hanno interessato principalmente la camera da letto, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita dell’anziana. A causa dei danni provocati dalla combustione, la porzione di fabbricato interessata è stata dichiarata inagibile. Le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in corso.

L’appartamento è stato posto sotto sequestro. Le cause dell’incendio sono ora al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco e della sezione scientifica dei carabinieri.