Tragedia nel pomeriggio di oggi, domenica 7 settembre, sulla strada provinciale 11 nel territorio del comune di Affi: intorno alle 14.30 una drammatica carambola ha coinvolto due auto e un ciclista, mentre percorrevano la provinciale 11 tra Affi e Rivoli Veronese. Restano ancora da accertare le cause dell’incidente, ma secondo una prima ricostruzione la vittima, in sella alla sua bici, sarebbe stata travolta e uccisa da una delle due auto che in quel momento stava tentando un sorpasso.

Nello schianto ad avere la peggio è stato il ciclista, scaraventato oltre il guard rail a bordo strada: per lui, nonostante l’intervento dei vigili del fuoco e dei soccorritori del Suem 118, non c’è stato nulla da fare, è morto sul posto. Quattro invece i feriti, gli occupanti delle due auto, che sono stati trasportati in codice giallo negli ospedali di Negrar e Peschiera. Al vaglio delle forze dell’ordine la ricostruzione dell’esatta dinamica di quanto accaduto.

