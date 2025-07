Lazise, dopo 11 anni torna re del Palo della Cuccagna

Palo della Cuccagna: a Lazise trionfa un “vecchio” re di 11anni fa

Sabato 19 luglio, al Porto Vecchio di Lazise è andata in scena l’89esima edizione del Palo della Cuccagna del Cadenon. E a dominare la gara è stato un nome conosciuto a Lazise: è Mattia Barbazeni, che ha afferrato la bandierina rossa in bilico all’estremità del palo lungo 14 metri, cosparso di grasso e sospeso sull’acqua. Per lui è l’ottava vittoria, l’ultima risaliva al 2011.

Quattro squadre si sono sfidate, tra scivoloni e tuffi, per conquistare il simbolo di questa storica tradizione: la bandiera che segna la vittoria. La regola è semplice e spietata: correre scalzi sul palo scivoloso, agguantare la bandierina e portarla in acqua. Solo così il bottino è assicurato.

Un tempo la cuccagna si innalzava verso il cielo, con i premi appesi in cima a un palo verticale. A Lazise, paese di pescatori, la festa si è adattata al lago: il palo, orizzontale e ben ingrassato, sporge invece dal molo del porto antico.