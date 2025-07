Garda, re dell’estate: è lui il lago più bello d’Italia, lo dice l’Ai

L’Intelligenza Artificiale elegge il Lago di Garda il più bello d’Italia: la classifica.

Quest’anno, a incoronare il Garda come il lago più bello d’Italia ci pensa anche l’intelligenza artificiale. Secondo una nuova classifica stilata da Omio, piattaforma per viaggi su rotaia, cielo e mare, il Lago di Garda è la meta perfetta per chi sogna una vacanza balneare senza dover fare i conti con gli ombrelloni stipati sulla sabbia.

La classifica, che combina dati su qualità dell’acqua, recensioni online e popolarità social, parla chiaro: il Garda si prende il primo posto con un punteggio di 92 su 100, 3.5 milioni di post su Instagram e una temperatura dell’acqua che sfiora i 24 gradi a luglio.

Subito dietro di lui, a contendersi la corona, ci sono il Lago di Como, rifugio di star e ville eleganti, e il Lago Maggiore, perfetto per chi cerca quiete e scorci romantici tra Piemonte e Lombardia. Entrambi mantengono standard altissimi: l’acqua in estate è tra 24 e 25 gradi, e le valutazioni online li premiano con un 4,8 su 5.

Non solo mare: la nuova vacanza è al lago.

L’Italia, regina di spiagge e stabilimenti, in estate può diventare una giungla di prenotazioni, file e prezzi alle stelle. I laghi offrono un’alternativa. Sul Garda non solo bagni e sport d’acqua, ma anche borghi come Lazise e Peschiera, passeggiate tra vigneti e cene sul lungolago.

Stesso discorso per Como e Maggiore: il primo incanta con ville d’altri tempi, giardini segreti e scorci che seducono registi e influencer. Il secondo regala isole fiorite, parchi e atmosfere eleganti, lontano dal turismo di massa.

L’alternativa.

Dall’Umbria all’Abruzzo, fino alla Sardegna, l’Italia custodisce decine di specchi d’acqua. C’è chi cerca frescura estrema al Lago di Braies tra le Dolomiti (dove l’acqua arriva a soli 14 gradi), chi preferisce il tepore del Lago del Coghinas in Sardegna, uno dei più caldi con quasi 27 gradi.