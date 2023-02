Nuove opportunità di lavoro, tirocinio formativo retribuito alla Camera di Commercio di Verona.

Tirocinio per disoccupati alla Camera di Commercio di Verona: nuova opportunità di lavoro offerta da t2i – Trasferimento tecnologico e innovazione. La società consortile partecipata dalle Camere di Commercio di Treviso-Belluno|Dolomiti, di Verona e di Venezia-Rovigo ha infatti aperto le iscrizioni per un percorso formativo con tirocinio in ambito amministrativo e segretariale, finanziato dal Programma Regionale Veneto del Fondo Sociale Plus (PR Veneto FSE+) 2021-2027.

Rivolto a persone disoccupate o inoccupate iscritte al Centro per l’Impiego, con un’età superiore a 30 anni e residenti/domiciliate Veneto, il percorso ha un duplice obiettivo: da un lato supportare i partecipanti nell’acquisire competenze utili alla gestione dei flussi informativi e comunicativi aziendali e al trattamento dei documenti amministrativo contabili; dall’altro fornire le conoscenze necessarie sull’organizzazione aziendale, aumentando la capacità di lavorare in gruppo e di gestire le relazioni all’interno del contesto lavorativo.

Modalità di partecipazione.

Al via nel mese di marzo, il percorso prevede una durata di 240 ore per quanto riguarda le lezioni formative e 480 ore, in circa 3 mesi, di tirocinio presso le aziende partner del progetto: l’attività formativa si svolgerà presso la s ede di Verona di t2i (Corso Porta Nuova 96, presso la sede della Camera di Commercio) ma potrà anche tenersi in parte da remoto. È prevista inoltre l’erogazione di un’indennità di tirocinio di 450 euro lordi al mese e sarà riconosciuta al raggiungimento del 70% di frequenza del monte ore mensile previsto per ogni mese di tirocinio.

È possibile inviare la propria candidatura entro domenica 26 febbraio, iscrivendosi gratuitamente tramite il seguente LINK e inviando via mail a info.verona@t2i.it la domanda di ammissione, utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito.