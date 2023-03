Lavoro nel settore turistico, a Verona arriva il recruiting day: come fare

Verona, recruiting day per il lavoro nel settore turistico.

Il settore turistico di Verona e provincia cerca lavoratori da inserite nei diversi ambiti. Cuochi, camerieri, receptionist, addetti alle pulizie e baristi, da impiegare per la stagione estiva con contratti di vario tipo. Secondo i dati Istat relativi al 2022, gli occupati nel settore turistico in tutta la provincia di Verona sono stati 73 mila, il 17% del totale (416 mila). Ad oggi, le persone senza lavoro sono circa 13 mila.

Alla luce di questi numeri, dei dati ufficiali di Veneto Lavoro che evidenziano una tendenza positiva per l’anno in corso e della difficoltà di reperimento di addetti e figure professionali certificata da Excelsior Unioncamere, il Centro per l’Impiego di Verona in collaborazione con l’assessorato al Lavoro scaligero e con l’Ente Bilaterale del Turismo del Veronese, organizzano una giornata dedicata all’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Un vero e proprio recruting day, con l’obiettivo di far incontrare le imprese alla ricerca di personale con i candidati in cerca di una nuova occupazione.

Il 28 marzo in Gran Guardia domanda e offerta di lavoro si incontro grazie all’iniziativa promossa dal Comune di Verona. Saranno presenti 20 aziende veronesi che illustreranno le caratteristiche di 60 posti di lavoro nell’ambito dei settori turistico e della ristorazione

Il 28 marzo in Gran Guardia.

L’appuntamento è per martedì 28 marzo in Gran Guardia. Qui le imprese incontreranno i candidati alla ricerca di lavoro in hotel, ristoranti, bar, pizzerie e in generale aziende scaligere operanti in ambito HoReCa aderenti all’Ente Bilaterale del Turismo del Veronese.

A partire dalle ore 8:30 i candidati, preselezionati dagli operatori del CPI e dal Servizio Politiche del lavoro del Comune di Verona sulla base dei curricula e delle richieste delle imprese, potranno incontrare le aziende e svolgere colloqui conoscitivi per le oltre 50 posizioni di lavoro disponibili, tra cui addetti alla reception, cuochi e aiuto cuochi, camerieri ai piani, barman e baristi etc.

Le persone disoccupate interessate a partecipare alle preselezioni possono candidarsi online sul portale ClicLavoro Veneto, utilizzando il servizio Centro per l’Impiego Online alla sezione “IncontraLavoro”. All’interno dell’evento “IncontraLavoro Turismo Verona” sono pubblicate le offerte a cui è possibile candidarsi con la descrizione dettagliata dei profili ricercati. I candidati ritenuti idonei saranno invitati a svolgere il colloquio di selezione.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Centro per l’Impiego di Verona (tel. 049-744 8041) e il Servizio Politiche del Lavoro del Comune di Verona (tel. 045 807 8782).