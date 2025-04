Windsurfista 62enne alla deriva sul Garda, salvato dalla Guardia costiera

Un windsurfista tedesco di 62 anni, alla deriva nell’alto lago Garda, raggiunto e portato in salvo dalla Guardia costiera.

Windsurfista in difficoltà sul lago di Garda soccorso dalla Guardia costiera. La segnalazione di un windsurfista alla deriva e in evidente difficoltà nell’alto lago è stata fatta ai carabinieri di Malcesine, che hanno immediatamente attivato la Sala operativa della Guardia costiera di Salò. Due unità navali sono quindi partite da Torbole e da Salò.

Mentre le due unità di soccorso raggiungevano lo sportivo, ormai alla deriva aggrappato alla tavola, i carabinieri di Malcesine inviavano sul litorale una pattuglia.

Dopo circa 25 minuti dall’allarme il mezzo navale della Guardia costiera partito da Torbole raggiungeva il malcapitato, turista tedesco di 62 anni, a circa 800 metri dalla costa, lo recuperava a bordo e lo trasferiva sulla spiaggia di Malcesine, dove ad attenderlo vi era anche la pattuglia dei carabinieri, che ha cooperato con i guardiacoste alle operazioni di soccorso non perdendo mai di vista lo sportivo. Il windsurfista era rimasto aggrappato alla tavola per l’improvvisa mancanza di vento, non riuscendo, quindi, a riprendere la navigazione per raggiungere la riva e venendo, quindi, pericolosamente allontanato verso il centro lago.

