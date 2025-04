Prevenzione del tumore al seno: oltre 60 screening gratuiti a Soave

Soave, oltre 60 screening gratuiti per la prevenzione del tumore al seno grazie alla clinica mobile “Hope”.

Si è svolta sabato 29 marzo in piazza Foro Boario a Soave una giornata dedicata alla prevenzione del tumore al seno, grazie all’iniziativa della clinica mobile “Hope” allestita da Progetti del Cuore, con il patrocinio del Comune.

A bordo della clinica mobile “Hope”, dotata di strumentazione all’avanguardia, un’équipe medica specializzata ha offerto a più di sessanta donne l’opportunità di effettuare una visita senologica gratuita, con referto immediato.

“Progetto Hope”, promosso da “Progetti del Cuore”, la società benefit guidata da Daniele Ragone, è nato con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema della prevenzione e rendere accessibili a donne e uomini di tutte le età e in tutta Italia, in modo gratuito, esami e visite specialistiche, in particolare ecografie e mammografie per lo screening del tumore al seno.

“Per noi è sempre una grande soddisfazione vedere così tante persone prendersi cura della propria salute grazie a Progetto Hope. Dietro ogni screening c’è una storia, una famiglia, una speranza. La prevenzione è un atto d’amore, un gesto di responsabilità verso noi stessi e verso chi ci ama. Siamo grati al Comune di Soave per l’accoglienza e a tutti i cittadini che hanno partecipato con entusiasmo. Un ringraziamento speciale va ai nostri sponsor, senza i quali non potremmo realizzare Progetto HOPE e portare avanti il nostro impegno per la prevenzione in ogni angolo d’Italia. Questa giornata dimostra che, insieme, possiamo fare la differenza nella lotta contro il tumore al seno”, commenta Daniele Ragone, amministratore unico di Progetti del Cuore.