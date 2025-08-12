Per 40 giorni la squadra del Sudafrica campione del mondo under 20 di rugby ha soggiornato sul lago di Garda.

Il Sudafrica campione del mondo di rugby under 20 anche grazie al lago di Garda e del Veronese. Per quaranta giorni a cavallo tra giugno e luglio la nazionale sudafricana under 20 di rugby ha scelto il lago di Garda per prepararsi, con successo, ai campionati del mondo. Gli Springbok junior sono stati ospiti della struttura La Rondinaia – Eurocongressi Hotel di Cavaion Veronese, parte di Swadeshi Hotels, gruppo imprenditoriale che conta alberghi in nove regioni italiane. Ed è stata una sinergia fortunata, perché il Sudafrica U20 si è laureato campione del mondo al termine del torneo iridato che s’è svolto in Italia.

Oltre quaranta ragazzi, accompagnati da un team tecnico composto da preparatori atletici, medici, nutrizionista, manager e responsabile marketing, hanno soggiornato nella struttura veronese durante tutta la fase di avvicinamento al torneo internazionale. L’albergo è diventato rapidamente il punto di riferimento quotidiano per la squadra.

Alla fine il presidente dei sudafricani ha voluto ringraziare personalmente Nicola Vladimiro Ciccarelli, presidente di Swadeshi Hotels, per l’ospitalità ricevuta e la cura riservata alla squadra. “Questa esperienza rientra tra le iniziative messe in campo da Swadeshi per avvicinare il mondo dello sport – ha dichiarato Ciccarelli –. Un settore che per noi rappresenta un asse strategico, in particolare per la struttura sul Garda. Il dono di una maglia ufficiale e di una cravatta sociale, consegnatoci dal presidente e dal capitano degli Springbok, è un riconoscimento che mi ha emozionato e che conserverò con grande orgoglio. Un ringraziamento speciale va fatto al direttore, allo chef e a tutto lo staff dell’Eurocongressi Hotel, che ha svolto un lavoro straordinario”.