Un 27enne con una distorsione al ginocchio è stato recuperato dal Soccorso alpino di Verona nella zona dei Busi di Avesa.

Nella serata di ieri, lunedì 11, poco dopo le 20, il Soccorso alpino di Verona è stato allertato da un volontario che si trovava per caso nella zona dei Busi di Avesa e si era imbattuto in un ragazzo di 27 anni, veronese, impossibilitato a proseguire per una distorsione al ginocchio.

Una squadra si è portata sul posto assieme al personale sanitario dell’ambulanza, arrivata a cento metri di distanza all’inizio del sentiero. Immobilizzata la gamba, l’infortunato è stato imbarellato e trasportato sulla strada.