A Cavallino Treporti, nel veneziano, è stato ritrovato nella notte il corpo del bambino di 6 anni che era disperso in mare.

È stato recuperato nella notte, alle 2.45 di oggi, martedì 12, dai sommozzatori dei vigili del fuoco, il corpo senza vita del bambino di 6 anni scomparso ieri in mare, nelle acque del litorale di Cavallino Treporti (Venezia).

Il piccolo, come riferisce Ansa, giaceva sul fondale sabbioso, vicino a un frangiflutti, a circa due metri di profondità. Il ritrovamento è avvenuto grazie all’utilizzo della strumentazione Sonar. Sul posto presenti anche la Capitaneria di porto e la Guardia di finanza.

“Un destino crudele, che nessuna persona può accettare, un dolore profondo, sgomento, senza un perché, ha portato via la vita di un bimbo di sei anni in un attimo, quell’attimo che la mamma e la sua famiglia non potranno mai dimenticare. A loro esprimo il mio più profondo dolore umano e cordoglio istituzionale”.

E’ questa la reazione del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, al ritrovamento avvenuto nella notte a Cavallino, del corpo senza vita del bambino, scomparso improvvisamente ieri nella acque prospicienti la spiaggia veneta.